Katja open over scheiding, dwang en seksisme Harry 09-09-2017 13:29 print

Katja Schuurman vertelt zaterdag in het AD Magazine openhartig over haar scheiding van Thijs Römer, haar dwangmatigheden, een eventuele nieuwe zwangerschap en haar strijd tegen seksisme. Zo adviseert ze iedereen met huwelijksproblemen naar een relatietherapeut te gaan, net als zij en Thijs.

"Thijs en ik zijn een hele poos in relatietherapie geweest, om het huwelijk te redden. Dat is niet gelukt, maar omdat wij dat wel een tijdlang hebben gedaan en zo veel zaken hebben uitgesproken, dingen van elkaar zijn gaan begrijpen, gevoelens over elkaar hebben kunnen uiten met iemand erbij, is het ook zo goed tussen ons", vertelt de actrice en presentatrice in de bijlage. "Kijk, die scheiding is het allerkutste dat ik heb meegemaakt. Maar je houdt een relatie met elkaar, zeker als je kinderen hebt. Dus dan kan je maar beter zaken hebben uitgesproken, met een toehoorder. Want als je dat met z'n tweetjes doet, zit je zo weer op de pijnpunten, dan is het zo weer ruzie."

Wrok

Schuurman en Römer hebben na hun scheiding altijd goed contact gehouden. "Uit elkaar gaan is natuurlijk altijd verdrietig. Het is echt niet zo dat we dat besluit lachend hebben genomen. Al hebben we, toen we de scheidingspapieren gingen tekenen, heel erg moeten lachen. Ook gehuild hoor, maar we zaten zo te lachen dat de vrouw die het allemaal regelde, informeerde of we het eigenlijk wel zeker wisten. Wij vonden allebei dat het de beste oplossing was. Het is niet zo dat de één de ander iets heeft aangedaan, er is geen wrok."

Dwang

In het interview vertelt Schuurman verder over haar dwangmatigheid, die ze dankzij medicijnen onder controle weet te houden. "Het zit vooral in cijfers. Iemand noemt een jaartal en dan ga ik heel erg rekenen met getallenreeksen en zo. Veel mensen hebben wel iets in die richting, maar mij nam het op een bepaald moment over. Het kon ook mijn dag verpesten, het ging niet meer mijn lijf uit en het was pas de volgende dag van: nieuwe ronden, nieuwe kansen. Daardoor heb ik een paar jaar minder van mijn leven kunnen genieten. Daarom slik ik nu medicijnen, een uitkomst. Veel mensen zijn er nog altijd huiverig voor, maar het kan de kwaliteit van leven echt verbeteren. Ik ben zo veel gelukkiger nu."

Zwangerschap

Over een eventuele nieuwe zwangerschap houdt de 42-jarige brunette zich op de vlakte. Haar vriend Freek ziet een kindje van hen samen wel zitten, en ook Katja heeft het gevoel "er nog prima toe in staat te zijn". "Maar we zijn er nog niet mee bezig", verzekert ze.

Daarnaast maakt Schuurman korte metten met mensen die menen dat zij niet tegelijkertijd in de Playboy kan staan én kan ageren tegen seksisme. "Wat denken ze dan dat mijn boodschap is: 'Ik ben een sekssymbool en zo wil ik ook graag behandeld worden? Ik wil eigenlijk niet dat je serieus tegen me praat, want ik heb net m'n borsten laten zien? Eigenlijk wil ik alleen maar dat je zegt dat ik een geil wijf ben?' Ik vind het ook leuk om mensen op het verkeerde been te zetten. Eerst werd ik vooral als sexy meisje gezien en helemaal niet serieus genomen. Daarna juist wel en toen ging ik weer in de Playboy staan. Volgens mij zit de waarheid in dat wat schuurt. We hebben zo veel verschillende kanten in ons zitten, die wil ik allemaal laten zien."



Katja open over scheiding, dwang en seksisme (Foto: BuzzE)