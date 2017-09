In Cariben ook samenwerking met Britten BasOne 07-09-2017 22:12 print

Nederland en Groot-Brittannië gaan de hulp aan de door orkaan Irma getroffen Cariben coördineren. Dat hebben minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson donderdag in Estland afgesproken waar een bijeenkomst van EU-ministers is. De Britse overzeese gebieden in de Cariben zijn ook zwaar getroffen door de orkaan.

Er wordt ook "intensief" samengewerkt met de Fransen. Koenders in een persverklaring: ,,Op operationeel, diplomatiek en politiek niveau is er continu contact en samenwerking, en worden mensen vanuit onder meer Defensie en Buitenlandse Zaken ingezet om de eerste hulp vorm te geven."

Het eiland Sint-Maarten bestaat uit een Nederlands en Frans deel. Nederland en Frankrijk bekijken samen hoe de bevolking van Sint-Maarten het beste gesteund kan worden.

De Europese Unie en verscheidene landen in de Caribische regio hebben inmiddels hulp aangeboden.



In Cariben ook samenwerking met Britten (Foto: ANP)