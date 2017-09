Zestien lichamen gevonden in woestijn Libië Redactie 06-09-2017 02:25 print

Libische strijdkrachten hebben in de woestijn tegen de grens met Egypte zestien lichamen gevonden. Volgens het Libische Nationale Leger van generaal Khalifa Haftar gaat het om migranten, maar is niet bekend waar ze vandaan komen.

In het oosten van Libië worden vaker lichamen aangetroffen. Het ging in het verleden onder meer om Egyptenaren die in de woestijn omkwamen. Ze waren in de steek gelaten door smokkelaars.

In Libië zoeken buitenlanders onder meer werk, maar het Noord-Afrikaanse land is tevens een belangrijke opstapplaats om met de boot naar Europa te reizen.



Zestien lichamen gevonden in woestijn Libië (Foto: ANP)