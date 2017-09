Tilburgse aangehouden voor kindermishandeling

In Tilburg is donderdagavond een verwarde vrouw aangehouden vanwege mishandeling van haar kinderen. Een buurtbewoner waarschuwde de poltie nadat het oudste kind met een bloedneus bij haar had aangebeld. Ze vertelde dat ze was geslagen door haar moeder.

Toen de politie ter plaatse was, weigerde de moeder de deur open te doen en probeerde zich in de woning te verschansen met een baby. De politie forceerde de deur en nadat de baby wat ontzet, werd de vrouw aangehouden.

Na onderzoek in de woning en uit de verklaring van het kind werd de schrijnende situatie van het gezin duidelijk. Nadat de kinderen door een ambulance naar het ziekenhuis waren gebracht voor controle, is het tweetal overgedragen aan Bureau Jeugdzorg.