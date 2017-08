Springruiters beginnen slecht aan Europees kampioenschap

De Nederlandse springruiters zijn slecht begonnen aan het Europees kampioenschap in het Zweedse Göteborg. Alle vier ruiters gingen in de fout, waardoor de titelhouder in de landenwedstrijd twaalfde staat.

Jur Vrieling (op Glasgow van Merelsnest) en Harrie Smolders (Don) gooiden er één balk af en Marc Houtzager (Calimero) en Ruben Romp (Teavanta) lieten twee fouten noteren. Zwitserland gaat na de eerste dag aan de leiding gevolgd door Frankrijk en Zweden.

"Het is teleurstellend", keek bondscoach Rob Ehrens terug. "Harrie Smolders reed als eerste vanmorgen gewoon een top rondje. Hij kreeg een fout maar dat vond ik verder een magistrale ronde. Ruben Romp deed een nette ronde maar reed vrij langzaam en twee fouten en dan sta je achterin. Marc begon eigenlijk heel sterk, hij kreeg een inschattingsfoutje in de bocht naar de laatste dubbel toe en dat waren twee fouten, die was gelukkig wel wat sneller. Jur deed wat hij moest doen, een vlotte ronde rijden, maar ook hij had wat pech op laatste dubbel. Al met al geen enkele foutloze ronde en dat brengt je ver terug in het klassement. Nu op naar morgen, er zit niets anders op. Er zal morgen goed gereden moeten worden, en hopen op vier nul rondes. ”

Donderdag en vrijdag volgt er nog één manche voor de landenwedstrijd. Zondag volgt de individuele finale met de 25 beste ruiters na da de eerste drie dagen.