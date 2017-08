Chelsea herstelt zich en verslaat Tottenham Hotspur Redactie 20-08-2017 20:30 print

De Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Chelsea is zondag gewonnen door Chelsea. Marcos Alonso werd de gevierde man.

Landskampioen Chelsea kreeg in de openingswedstrijd van de Premier League een gevoelige tik van Burnley. Op eigen veld gingen The Blues met 2-3 onderuit. Tottenham Hotspur was met 2-0 te sterk voor Newcastle United.

Na 24 minuten opende Chelsea in de Londense derby de score. Marcos Alonso mocht aanleggen voor een vrije trap en de Spanjaard schoot schitterend raak en liet Hugo Lloris kansloos. Tottenham kreeg vervolgens voldoende mogelijkheden om te scoren, zo vond Harry Kane vier minuten voor rust de paal.

Na rust waren de mogelijkheden er ook voor de thuisploeg, dat dit seizoen de wedstrijden afwerkt op Wembley, maar was Willian met een schot dicht bij de 0-2, maar raakte hij de paal. Tottenham kreeg acht minuten voor tijd loon voor werken, maar kreeg daarbij wel hulp van Michy Batshuayi. De Belgische spits was pas twee minuten invallen toen hij de 1-1 in eigen doel kopte.

Toch zou de wedstrijd niet in een gelijkspel uitdraaien. Twee minuten voor tijd was Marcos Alonso wederom de gevierde man voor Chelsea. Na een goede balverovering van David Alonso zette de Spanjaard de combinatie op met Pedro en schoot de bal vervolgens onder Lloris heen: 1-2. De ingevallen Vincent Janssen kon in de absolute slotfase niet meer voorkomen dat zijn ploeg zou verliezen.