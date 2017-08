Koenders spreekt China aan op spyware static 10-08-2017 21:18 print

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) stuurt zijn mensenrechtenambassadeur naar Peking om het gebruik van spyware in China aan de orde te stellen. Koenders zegt dat de Chinese overheid ernstige inbreuk maakt op de privacy van burgers in de stad Urumqi in de Chinese provincie Xinjiang door ze te verplichten een app op hun Androidtelefoons te installeren waarmee de overheid ze kan bespioneren.

In antwoord op Kamervragen van de SP-Kamerleden Maarten Hijink en Sadet Karabulut bevestigt Koenders dat Chinese burgers die weigeren de spyware te installeren een celstraf riskeren. "De software kan gebruikt worden voor surveillance en om gegevens te detecteren", schrijft Koenders. "In een aankondiging van de autoriteiten staat dat de applicatie terroristische content kan identificeren en dat burgers die dergelijke bestanden niet verwijderen daarvoor strafrechtelijke vervolgd kunnen worden."

De SP'ers vinden de verplichting tot het installeren van spyware onacceptabel en willen dat dat Koenders zijn ongenoegen hierover deelt met de Chinese autoriteiten. Koenders zegt dit toe. "De inzet van de app om toegang te krijgen tot apparaten en de verplichting tot het installeren ervan door de Chinese overheid maakt ernstige inbreuk op de privacy van de betrokken burgers. Het kabinet is bereid om mensenrechtenschendingen aan te kaarten in bilateraal verband."

Urumqi is de regionale hoofdstad van de provincie Xinjiang, beter bekend als het gebied van de Oeigoeren. Oeigoeren zijn een overwegend islamitisch volk van Turkse afstamming. Eind juli bleek op basis van meldingen op sociale media dat de Chinese overheid sinds kort de burgers in de provincie verplicht om de app Jing Wang (schoon internet) te installeren. Die blokkeert volgens Knack.be bepaalde websites, doorzoekt je smartphone op illegale afbeeldingen, voorkomt de installatie van bepaalde apps, houdt chatgesprekken en wifi-logins bij en stuurt die informatie door samen met je sim- en IMEI-gegevens.



Koenders spreekt China aan op gebruik spyware (Foto: BuzzT)