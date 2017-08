PvdD wil Kamer terugroepen om eiercrisis BasOne 09-08-2017 16:49 print

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces vanwege de eiercrisis. Woensdag zei de Belgische minister Denis Ducarme (Landbouw) dat er al in 2016 signalen waren dat het giftige fipronil in Nederland gebruikt zou zijn.

Het Belgische Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft memo's van de Nederlandse toezichthouder NVWA met die informatie 'per toeval' in handen gekregen, nadat het aan Nederland om informatie had gevraagd.

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD stelt dat de "ellende voorkomen had kunnen worden" en dat het kabinet bovendien de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd.

Steun

Of er genoeg steun is om de Kamer terug te roepen, moet nog blijken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden woensdag vragen over de affaire aan de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Landbouw.

Wat Kamerlid Jaco Geurts (CDA) betreft moeten er eerst antwoorden op die vragen komen alvorens er een debat wordt aangevraagd. "Ik neem dit echt heel hoog op. Dus ik eis gewoon antwoorden", aldus Geurts. "Het kabinet is dat ook aan de samenleving verplicht. Maar we moeten eerst die antwoorden hebben, anders kunnen we geen deugdelijk debat voeren."

De Kamerleden die de vragen indienden vragen de bewindspersonen deze week nog te reageren.



PvdD wil Kamer terugroepen om eiercrisis (Foto: ANP)