De derde uitbreiding in de nieuwste reeks van Pokémon Trading Card Game, Sun & Moon—Burning Shadows, is in de winkels beschikbaar in Nederland.

Deze uitbreiding bevat twee nieuwe themadecks met Alolan Ninetales of Lycanroc op de cover. Er zijn meer dan 140 kaarten toegevoegd, waaronder full-art Supporter-kaarten en twaalf nieuwe Pokémon-GX zoals Tapu Fini-GX, Necrozma-GX, Salazzle-GX en Golisopod GX.