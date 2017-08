Burgeroorlog in Saoedi-Arabië?

Nu het vuur eindelijk lijkt te gaan liggen in Syrië, lijkt het erop dat de al 1400 jaar durende strijd tussen de soennieten en sjiieten zich voortzet op het Arabische schiereiland. Waar eerder een soennitische coalitie (met steun van het westen) de aanval heeft ingezet op de sjiieten in Jemen, heeft het er alle schijn van dat het strijdtoneel zich eveneens verplaatst naar het moederland van de profeet zelf: Saoedi-Arabië. De stad Awamiyah in het oosten van het land is het lijdend voorwerp van de immer woedende Saoedi's.

Het excuus is deze keer dat de bewoners van het Qatif-gebied, waar de stad ligt, 'opstandig' zouden zijn en regelmatig demonstraties organiseren tegen het wahabistische regime. Kortom: sjiiet zijn en een grote bek hebben (iets dat per definitie niet erg gewaardeerd wordt door het huis Saud in Ryadh) kan je vanaf nu letterlijk de kop kosten, Een goed gesprek zit er eeuwenlang niet in, dus wordt er maar weer gegrepen naar de bekende middelen.

Om een of andere reden is het nauwelijks en/of niet in het nieuws geweest, maar het Saoedische leger zet grove middelen in tegen Awamiyah. Raketten worden afgevuurd, allerlei handvuurwapens worden gebruikt, scherpschutters schieten op willekeurige doelen,ergo: het hele oorlogszuchtige pretpakket is aanwezig. De delen van de stad de pech hebben dat ze onder controle van het regime komen te staan, komen er niet genadig vanaf: de burgers worden gedeporteerd en hun huizen worden gaan tegen de grond gewerkt met bulldozer. Personen die zich inzetten om burgers te helpen vluchten van het geweld, worden doodgeschoten.

Je zou het zomaar een burgeroorlog kunnen noemen.

Awamiyah is de plek waar de geestelijke al-Nimr zijn residentie had. Deze Sjeik (en zijn familie) uitte regelmatig kritiek op het land. Begin vorig jaar vonden de Saoedi's het echter wel welletjes en werd al-Nimr, samen met 46 sympathisanten terechtgesteld. Ook dit jaar rolden er met de regelmaat van de klok de nodige sjiitische koppen, vaak omdat de bestrafte doerakken hadden meegelopen met een anti-regeringdemonstratie. Het zou zomaar kunnen zijn dat Saoedi-Arabië het vervolgen van de sjiieten nu wat grootschaliger gaat aanpakken.