Hoeveel weet Google-oprichter Larry Page over het project rond zelfrijdende auto's van Google's moederbedrijf Alphabet en de rechtszaak over gestolen bedrijfsgegevens? Advocaten van Uber Technologies hebben woensdag een verzoek ingediend bij de rechtbank om de CEO van Alphabet te verplichten nogmaals mee te werken aan een twee uur durende hoorzitting hierover. Vorige maand werkte Page al mee aan een vier uur durende getuigenis.

Uber stelt nu dat Page slecht voorbereid was op het getuigenverhoor dat op 17 juli diende en dat zijn advocaten het proces belemmerden. Dat wordt ook de advocaten van Google's dochterbedrijf Waymo, de ontwikkelaar van zelfrijdende auto's, verweten.

Uber beschouwt Page als een belangrijke getuige voor de verdediging van Uber tegen beschuldigingen dat het bedrijf bedrijfsgegevens van Waymo heeft gestolen voor de ontwikkeling van autonome auto's. Maar Page zegt zich maar weinig te kunnen herinneren. Uit een vrijgegeven transcript blijkt dat hij minstens veertig keer de zinsnede 'ik herinner het me niet' gebruikte.

Delegeren

Page zegt dat hij geen direct contact had met zijn ontslagen medewerker Anthony Levandowski, die de vertrouwelijke informatie zou hebben gestolen om daarmee zelf een start-up te bouwen die vorig jaar is overgenomen door Uber. Page benadrukte volgens persbureau Bloomberg dat hij veel verantwoordelijkheden delegeert. Page zegt ook niet te weten of hij toestemming heeft gegeven om een rechtszaak over de diefstal aan te spannen.

De inhoudelijke behandeling van de Waymo-zaak volgt in oktober.

Uber wil Google-oprichter nogmaals verhoren (Foto: BuzzT)