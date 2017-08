Man verkracht en vermoordt peuter, publieke executie drukbezocht heywoodu 01-08-2017 17:53 print

Als de aantijgingen kloppen is de 41-jarige Muhammad al-Maghrabi uit Jemen een teringlijer van de bovenste plank. Of althans, dat was hij. Al-Maghrabi werd ervan beschuldigd een 3-jarig meisje verkracht en vermoord te hebben en dat laatste overkwam hem maandag zelf.

Op het Tahrirplein in Jemen's hoofdstad Sanaa werd het doodvonnis voorgelezen door een lokale rechter. De vermoedelijke smeerlap werd met zijn handen achter zijn rug gebonden op een kleed op het plein gelegd, waarna door een politieagent met een geweer vijf kogels door Al-Maghrabi's hoofd werden gejaagd.

De publieke executie zorgde voor een flinke drukte op het plein, meer dan gebruikelijk. Vanwege de ophef over de misdaad en het feit dat het arme kind slechts drie jaren jong was, kwamen veel mensen kijken, waarbij velen in palen klommen en vanaf de daken van de huizen toekeken.

De beveiliging was dan ook streng, omdat men bang was dat mensen uit de stam van het slachtoffer zelf met geweld wraak zouden nemen op Al-Maghrabi. Het politiebusje waarmee de vermeende viespeuk naar het plein werd gebracht was daarom voorzien van een uitgebreid escorte.

Yahya al-Matari, de vader van het vermoorde meisje, gaf na afloop aan 'blij' te zijn met de executie. Hij voelde zich zelfs als herboren: "Dit is de eerste dag van mijn leven, het is een verlossing."

Op de site van de New York Post zijn de nodige foto's te vinden van het gebeuren in Sanaa. Voor de goede orde: daaronder zijn geen foto's van een geëxecuteerde Al-Maghrabi, dus je kunt doorklikken zonder ineens een doorzeefde verkrachter te zien.