Kickbokser Bonjasky gaat ring weer in tegen Manhoef

Het hing al lang in de lucht, maar kickboksgrootheid Remy Bonjasky gaat de ring weer in. Tegenstander is een andere Nederlandse vechtsportlegende, namelijk Melvin Manhoef. Manhoef vecht echter op 29 oktober in Almere tijdens 'World Fighting League' zijn afscheidsgevecht tegen de weer startende 'Flying Gentleman'.



De drievoudig K-1-kampioen loopt al een tijdje rond met de gedachte om weer terug te keren in de ring. Een gevecht tegen Glory-kampioen Rico Verhoeven leek een stap te ver voor de 41-jarige kickbokser. Verhoeven is inmiddels druk bezig om, na zijn gevecht tegen Badr Hari, weer aan de competitie van kickboksorganisatie Glory mee te doen. Bonjasky wil het daar voorlopig ook niet meer over hebben. 'Rico? Daar wil ik het niet over hebben. Dat is een vechter van een andere orde. In de toekomst zien we wel hoe het gaat lopen. Eerst wil ik tegen Melvin vechten.'



Het afscheid van Manhoef komt voor Bonjasky prima op tijd. Manhoef, jarenlang actief in de top van zowel het K-1-kickboksen als MMA, verloor dit jaar de titelstrijd kansloos van Bellatorkampioen Rafael Carvalho. Daarna besloot de Surinaamse Nederlander om de handschoenen aan de wilgen te hangen.

Manhoef stond altijd garant voor spektakel. Achtentwintig van zijn dertig overwinningen bij het MMA werden gewonnen door KO. Bij kickboksen won hij zeventwintig van zijn zevenendertig overwinningen door KO. Manhoef was mede daardoor enorm populair bij de vechtsportfans.

'Het verlies tegen Carvalho heeft me aan het denken gezet', aldus de eveneens 41-jarige Amsterdammer. 'Toen heb ik besloten om afscheid te nemen van het kickboksen. Ik ben de sport heel dankbaar, die heeft me gemaakt tot wie ik ben. Daarom heb ik besloten een laatste wedstrijd te vechten tegen Remy. Ik wil de oude tijd van K-1, van de Final 16, terughalen. Hij heeft mij de kans ontnomen om de Final 8 te halen. Ik wil tegen hem strijden afscheid nemen. Mijn afscheid is niet tegen één of andere pannenkoek.'

Dit wordt het vierde gevecht tussen beide kemphanen. Bonjasky wist in het verleden alle drie de gevechten te winnen, maar het verlies die het meest pijn deed bij Manhoef was het spectaculaire gevecht tijdens de K-1 World Grand Prix in 2009, gehouden in Seoul. Manhoef vindt nog steeds dat hij die partij onterecht verloren heeft en wil dolgraag wraak nemen voor die jurybeslissing. 29 oktober, acht jaar later, krijgt hij de kans.



