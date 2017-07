Wereldspelen: Dag 5 - Karateka Berens gaat voor 'Kuijt-scenario' en NL in de korfbalfinale heywoodu 25-07-2017 07:00 print

Het is tijd voor de vijfde dag van de Wereldspelen in Wroclaw! Officieel dag zes, want de organisatie rekent vrijdag als dag één, maar op die dag was er alleen de openingsceremonie en dat rekenen we niet mee. Veel Nederlanders in actie vandaag en een groot deel daarvan kunnen we nog live zien ook. Uw redacteur heeft inmiddels ontdekt dat het Olympic Channel dagelijks een filmpje van bijna een uur aan hoogtepunten online zet, verwacht de komende dagen dus nog wat leuks over sporten als sumoworstelen en frisbeeën. Gewoon, omdat het (schijnbaar) kan. Onderaan dit bericht zetten we de uitzending van Studio Wroclaw van maandagavond, dan heb je nog wat te kijken bij het ontbijt.

Nederlanders

Zoals gezegd, veel Nederlanders in actie vandaag. We zijn er vroeg bij, want om 08.00 uur gaan de series op de 500 meter sprint in het skeeleren op de weg van start. Bianca Roosenboom komt bij de dames in actie, Kay Schipper en Ronald en Michel Mulder vertegenwoordigen Nederland bij de mannen. Het is allemaal weer heel overzichtelijk: de eerste twee van elke heat, kwartfinale of halve finale gaan door, de rest niet. Rond 11.45 uur zijn we dan bij de finales, waar we hopelijk nog wat Nederlandse glorie mogen zien. De heren en dames skeeleraars mogen vervolgens hun herstelvermogen testen, want krap een half uur later begint de puntenkoers over tien kilometer, eerst de vrouwen, dan de mannen.

Voor karateka Geoffrey Berens begint ergens tussen 12.00 en 13.00 het laatste toernooi van zijn lange carrière. De 34-jarige Nederlander, tweevoudig vicewereldkampioen, stopt ermee en heeft nog één doel bij zijn eerste Wereldspelen: goud winnen en zo afscheid nemen, een 'Kuijt-scenario', zoals hij het zelf noemde. In de klasse tot 60kg doen acht mannen mee, op de Saoedi-Arabiër en de Pool na allemaal absolute wereldtoppers, inclusief Berens. Het zal loodzwaar worden, maar een medaille is absoluut mogelijk. Om 14.45 uur zijn de halve finales, rond 17.20 en 18.15 de wedstrijden om brons en goud.

De livestream van de korfbalfinale (Bron: YouTube)

Om 19.00 uur komen de Nederlandse korfballers de hal weer in. Zij staan dan in hun negentiende mondiale finale op rij, maar nemen het voor het eerst niet op tegen België. Taiwan is de tegenstander en hoewel Nederland natuurlijk de favoriet is, moeten we de Taiwanezen niet gaan onderschatten. Dat deden de Belgen misschien ook wel en die mogen nu huilend spelen om het brons.

Dan zijn we er nog lang niet, want er zijn nog drie andere sporten met Nederlandse deelname vandaag. Om 14.00 komt powerliftster Ankie Timmers in actie in het zwaargewicht en om 12.10 uur speelt squashter Tessa ter Sluis haar partij bij de laatste 32 - de eerste ronde. Milou van der Heijden heeft een bye en staat in de achtste finales, waarin ze om 17.50 uur zal spelen. Tot slot is er vanaf 14.15 uur nog het wakeboarden, waar de nog altijd maar 18-jarige Sanne Meijer in de halve finales haar indrukwekkende kunsten mag vertonen.

Wat kunnen we kijken, en wanneer, en waar?

Uiteraard zetten we het Olympic Channel weer de hele dag aan, van 's ochtends 08.00 uur - met eerst een uurtje highlights - tot 's avonds laat. We zien dan de hele ochtend de series tot en met de finales van het skeeleren, de 500 meter sprint, zeker het kijken waard. Na een rondje highlights gaan we dan om 14.45 uur naar het powerliften, met Ankie Timmers, alvorens om 17.15 uur over te schakelen naar de medaillegevechten in het karate, hopelijk met Geoffrey Berens. Vanaf 19.30 uur dan nog twee uur lang allerlei soorten turnen, van tumbling tot trampolinespringen, gewoon kijken dus.

Natuurlijk zijn ook onze vrienden van Polsat weer van de partij, met maar liefst vier zenders. Voor streams, kijkschema's en meer informatie kun je in het topic op het FOK!forum terecht.