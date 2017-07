Luiten handhaaft zich op Brits Open Peterselieman 21-07-2017 23:44 print

Golfer Joost Luiten draait ook na de tweede dag van het Brits Open bovenin mee. De omstandigheden op Royal Birkdale in Southport waren vandaag lastig, waardoor Luiten een ronde van 72 slagen (+2) liep en na twee dagen op 140 slagen (par) staat. De Nederlander is hiermee gedeeld tiende.

Luiten won op de vierde hole een slag, maar leverde op de zevende en negende hole een slag in. Ook op de elfde en zeventiende moest de Nederlander een slag toegeven, maar op de twaalfde pakte hij weer een slag, waardoor hij de dag finishte met +2.

Leider na twee dagen is Jordan Spieth die vandaag in 69 slagen (-1) rondging en op een totaal van 134 slagen (-6) staat. Hiermee heeft hij twee slagen voorsprong op Matt Kuchar. In de middag moest het spel zelfs even stilgelegd worden, omdat de omstandigheden om te spelen te slecht waren geworden.