'Vliegtuig geëvacueerd door ranzige scheet'

Een vliegtuig van American Airlines is zondag geëvacueerd. Niet omdat er bijvoorbeeld aanwijzingen voor een aanslag waren, maar omdat een passagier een nogal ranzige scheet had gelaten. Dat is althans de verklaring die gegeven wordt door een official van het betreffende vliegveld, Raleigh-Durham International Airport in North Carolina.

Volgens de vliegveldmedewerker landde het vliegtuig zoals gepland, waarna de zich niet goed voelende stankterrorist alle remmen losliet. Hij vertelt dat medepassagiers niet goed werden van de verschrikkelijke lucht, waarna iedereen met gezwinde spoed van boord gehaald werd. De lokale hulpdiensten ontfermden zich over de man, waarvan niet bekend is of hij tijdens de vlucht ziek werd of al met borrelende darmen aan boord ging.

Opvallend is dat American Airlines dan weer zegt dat de evacuatie wel door een slechte geur, maar niet door een scheet kwam. Het vliegtuig zou zelfs even buiten bedrijf zijn gesteld, wat volgens AA dan ook weer met technisch onderhoud te maken heeft.