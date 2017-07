Schippers verliest op 100 meter weer van Thompson heywoodu 09-07-2017 20:35 print

Atlete Dafne Schippers heeft opnieuw een 100 meter verloren van Elaine Thompson. De Nederlandse kwam in actie tijdens de Diamond League in Londen, waar volgende maand het WK gelopen wordt.

Schippers was in de series met 10,96 seconden de snelste, maar in de finale kon ze dat niet herhalen. Olympisch- en wereldkampioene Thompson snelde naar een tijd van 10,94, waarmee ze Schippers 0,03 seconden achter zich liet.

De Nederlandse heeft nu drie keer een 100 meter gelopen tegen haar rivale, maar winst zat er nog nooit in. Op de 200 meter staat het overigens 4-4 tussen de twee, waarbij Thompson in de vorige vier ontmoetingen de snelste was.

Allyson Felix zette op de 400 meter een indrukwekkende prestatie neer. De winnares van olympisch zilver snelde in 49,65 seconden naar de winst, waarmee ze zich toch kandidaat stelt voor de wereldtitel.