Cullen wint Players Championship, Kist debuteert op World Matchplay Boris (borisz) 09-07-2017 20:12

Darter Joe Cullen heeft voor de tweede keer dit jaar een Players Championship op zijn naam geschreven. In de finale was hij met 6-4 te sterk voor de Oostenrijker Zoran Lerchbacher, die voor de eerste keer een Pro Tour-finale speelde bij de PDC. Christian Kist haalde vanmiddag de vierde ronde en daarmee kwalificeerde hij zich definitief voor de World Matchplay, later deze maand in Blackpool.

Cullen won op weg naar de finale van Rowby-John Rodriguez (6-5), Jamie Bain (6-3), Mike De Decker (6-2), Benito van de Pas (6-3), Nathan Aspinall (6-5) en Daryl Gurney (6-2). In de andere helft van het speelschema was Lerchbacher de grote verrassing. De Oostenrijker had tot vandaag nog nooit een kwartfinale op een PDC Pro Tour-event behaald. Nu gooide hij zich langs Tony Newell (6-5), Robert Owen (6-5), Mark Webster (6-2), Robert Thornton (6-5), Keegan Brown (6-4) en Steve Beaton (6-5).

De finale leek eenvoudig naar Cullen te gaan, want hij kwam 3-0 en 4-1 voor. De Oostenrijker kwam echter terug tot 4-4, voor Cullen de leiding weer herpakte. Nu gaf hij het niet meer uit handen, want Lerchbacher gooide zijn eigen leg niet in zes beurten uit. Zo kon Cullen de titel pakken.

Er deden ook Nederlanders mee in Barnsley. Naast Christian Kist haalde ook Jan Dekker en Benito van de Pas de laatste zestien. Voor Kist houdt dat in dat hij mag debuten op de World Matchplay. Dekker pakte belangrijke ponden mee om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Jeffrey de Graaf en Jermaine Wattimena haalden de derde ronde.

Van 22 tot en met 30 juli is de World Matchplay, het op één na belangrijkse toernooi op de kalender. Voor de World Matchplay waren vier Nederlanders al zeker door hun plaats in de top-16 van de wereld. Dat zijn Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen en Benito van de Pas. Kist is de vijfde Nederlander en hij heeft zich via de Pro Tour-Order of Merit geplaatst.

Here's the final Matchplay qualification table: pic.twitter.com/9lGhRCiDmW — Burton DeWitt (@bsd987) 9 juli 2017

Uitslagen Players Championship 16 - vanaf derde ronde

Kirk Shepherd 6 | 4 John Michael

Steve Beaton 6 | 2 Andy Boulton

Ian White 6 | 1 Ryan Palmer

Rob Cross 6 | 3 Scott Taylor

Keegan Brown 6 | 5 Robbie Green

Christian Kist 6 | 4 Cristo Reyes

Zoran Lerchbacher 6 | 2 Mark Webster

Robert Thornton 6 | 5 Stephen Bunting

Jan Dekker 6 | 3 Ryan Searle

Nathan Aspinall 6 | 2 Wes Newton

Benito van de Pas 6 | 5 Darren Johnson

Joe Cullen 6 | 2 Mike De Decker

Brendan Dolan 6 | 2 Terry Roach

Ryan Meikle 6 | 2 Jeffrey de Graaf

Daryl Gurney 6 | 1 Jermaine Wattimena

Darren Webster 6 | 1 Callum Loose

Achtste finales

Steve Beaton 6 | 1 Kirk Shepherd

Ian White 6 | 4 Rob Cross

Keegan Brown 6 | 3 Christian Kist

Zoran Lerchbacher 6 | 5 Robert Thornton

Nathan Aspinall 6 | 2 Jan Dekker

Joe Cullen 6 | 3 Benito van de Pas

Brendan Dolan 6 | 3 Ryan Meikle

Daryl Gurney 6 | 4 Darren Webster

Kwartfinale

Steve Beaton 6 | 4 Ian White

Zoran Lerchbacher 6 | 4 Keegan Brown

Joe Cullen 6 | 5 Nathan Aspinall

Daryl Gurney 6 | 4 Brendan Dolan

Halve finale

Zoran Lerchbacher 6 | 5 Steve Beaton

Joe Cullen 6 | 2 Daryl Gurney

Finale

Joe Cullen 6 | 4 Zoran Lerchbacher