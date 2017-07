VS dreigen N-Korea met militair ingrijpen Redactie 05-07-2017 22:25 print

De Verenigde Staten hebben woensdag in de Veiligheidsraad van de VN met militair ingrijpen gedreigd richting Noord-Korea in reactie op de rakettest van dat land eerder deze week.

"Een van onze capaciteiten ligt in onze behoorlijke militaire krachten. Die zullen we gebruiken als dat moet, maar we geven er de voorkeur aan niet die kant op te gaan," zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Amerika gaat zich buigen over nieuwe sancties tegen Noord-Korea, kondigde ze aan. Ze dreigde ook dat de VS eventueel handel zullen staken met landen die zakendoen met Noord-Korea.

De Veiligheidsraad kwam woensdag in spoedzitting bijeen naar aanleiding van de rakettest van afgelopen dinsdag.



VS dreigen N-Korea met militair ingrijpen (Foto: ANP)