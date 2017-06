Venezuela daagt VS uit leger te sturen

De Verenigde Staten proberen bij de Organisatie van Amerikaanse Staten een resolutie door te voeren om onderhandelaars naar Venezuela te sturen, die kunnen bemiddelen tussen demonstranten, straatbendes en de overheid. Dat schoot de Venezolaanse regering danig in het verkeerde keelgat.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez veegde de VS-resolutie van tafel en sprak zijn Amerikanaanse ambtsgenoot denigrerend toe: "De enige manier waarop jullie dit doorgevoerd krijgen, is door het sturen van jullie mariniers."

Ze voegde toe dat die een 'vernietigende respons' zouden krijgen als de VS 'die fout zou begaan'. De opmerkingen kwamen bij een beraad van Amerikaanse BuZa-ministers. Venezuela is op dit moment bezig zich uit de OAS terug te trekken, wat twee jaar gaat duren.

Om de resolutie doorgevoerd te krijgen en in de interne politiek van Venezuela te kunnen onderhandelen, heeft de VS 23 van 34 stemmen nodig. Het aantal bleef in de vergadering op 20 steken.

Rodriguez haalde ook uit naar VS-bondgenoten. Peru noemde ze 'een schoothondje van imperialisme' en de Costa Rica-minister is naar haar zeggen een 'politieke onbenul die niks over Venezuela weet.'

Venezuela valt al tien jaar in anarchie uit elkaar door idioot wanbeleid van de regering. Zeker sinds het ineenstorten van de olieprijzen in 2014 kampt het land met veel geweld, werkloosheid en honger.

Grootschalige anti-overheidsprotesten die al sinds april aanhouden kostten al 74 mensen het leven en verwondden richting de 20.000 mensen.