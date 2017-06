Politici en buitenlandse diplomaten hebben zondag deelgenomen aan een gaypride in Kiev. Volgens de organisatie deden aan de mars zo'n 10.000 mensen mee. Er was veel politie op de been, die had echter weinig te doen, de tocht verliep zonder noemenswaardige incidenten. Wel protesteerden er zo'n tweehonderd mensen, een tiental mensen probeerde door het veiligheidskordon heen te breken.

De pro-Europese regering van Oekraïne maakt zich de laatste tijd hard voor de rechten van homo-gemeenschap, dit om dichter naar de Europese Unie te bewegen.



Gayparade Kiev verloopt zonder incidenten (Foto: ANP)