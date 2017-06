Bokser Hague hersendood na harde knock-out heywoodu 18-06-2017 01:40 print

Bokser en voormalig UFC-vechter Tim Hague is hersendood verklaard. De 34-jarige Canadees stond vrijdag in de ring in Edmonton tegenover landgenoot Adam Braidwood.

Na enkele minuten kreeg Hague een paar rake klappen op het hoofd, waarna hij tegen het canvas smakte. Vriend en collega Cody Krahn legt uit wat er daarna gebeurde. "Zodra we Tim backstage en bij de arts hadden was duidelijk dat hij naar het ziekenhuis moest. Hij ligt nu in coma en heeft een hersenoperatie gehad om de druk op zijn hersenen te verlichten."

MMA-journalist Mike Russell zegt van teamgenoten van Hague, die in het ziekenhuis aanwezig zijn, gehoord te hebben dat de vechter inmiddels hersendood is verklaard. Het gevecht tussen Braidwood en Hague is hieronder te zien, uiteraard op eigen risico, aangezien het Hague's laatste momenten blijken te zijn geweest. De knock-out volgt na zo'n 5:20 minuten.

Het gevecht tussen Hague en Braidwood (Bron: YouTube)

Huge ko win for @braidwoodboxing over @tim_hague . Hope for a good recovery Tim. So proud of you Adam #koboxing Een bericht gedeeld door Sarah Kaufman (@sarahkaufmanmma) op16 Jun 2017 om 10:21 PDT

Fighter and friend Cody Krahn says UFC veteran and Canadian Tim Hague is currently in a coma & needed brain surgery. Keep the prayers coming pic.twitter.com/ox3nzRdMoQ — James Lynch (@LynchOnSports) June 17, 2017