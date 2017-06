Caldas en het hockeyteam kijken uit naar eerste duel met Pakistan in HWL Redactie 14-06-2017 22:44 print

De Nederlandse hockeyers staan aan de vooravond van de halvefinaleronde van de Hockey World League in Londen. Donderdag om 19.00 uur Nederlandse tijd begint het toernooi waar vijf WK-tickets te verdelen zijn voor Oranje met een ontmoeting tegen Pakistan. Max Caldas en zijn ploeg zijn er klaar voor: "We hebben het idee dat we ze kennen."

Oorspronkelijk zou Oranje in de week voor vertrek naar de Engelse hoofdstad twee keer tegen Pakistan oefenen. Wegens problemen met de visa van de Aziatische ploeg gingen die duels niet door. Caldas en zijn staf hebben hun huiswerk echter goed gedaan en hebben beelden gezien van Pakistan in actie tegen Nieuw-Zeeland en Ierland. "We hebben het idee dat we ze kennen. Het is jammer dat we niet de kans hebben gekregen het zelf te ervaren, nu kunnen we het ons slechts verbeelden. Maar we hebben een goed gevoel over waar we nu staan", verklaart de bondscoach.

De selectie werkte woensdag de laatste training af voordat voor het toernooi losbarst. Het was pas de tweede keer dat de groep compleet was. Door clubverplichtingen met Almere sloot Jonas de Geus later aan. "Het is wat het is. We wisten van tevoren dat we tijdens de voorbereiding op dit toernooi niet compleet zouden zijn. Dan kies je vervolgens een manier van werken om iedereen er toch zoveel mogelijk bij te betrekken. Dat is gelukt. We zullen de voorbereiding niet gebruiken als excuus."

De Oranje Heren lijken klaar voor het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen in Rio. Caldas kijkt alvast tevreden terug op de laatste vier dagen in Londen. "De sfeer is goed, de trainingen zijn heel goed. We praten en discussiëren en er is ruimte voor elkaars mening. De randvoorwaarden zijn dus op orde en dat vergroot de kans op een goede prestatie. Nu is het een kwestie van het shirt aan doen en spelen. Iedereen verheugt zich erop."