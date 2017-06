'Serero verkiest Vitesse boven Spanje'

Thulani Serero blijft actief in Nederland. De Zuid-Afrikaan verlaat Ajax voor Vitesse. Dit meldt De Telegraaf. De 27-jarige Serero tekent in Arnhem een contract voor drie jaar.

De middenvelder kon ook naar Spanje. Deportivo La Coruna aaste naar verluidt op de diensten van Serero. Club en speler spraken zelfs al met elkaar. Serero volgde volgens de krant echter zijn gevoel en dat gevoel leidde hem naar Vitesse.

Serero kwam in 2011 naar Ajax en was een vaste kracht in de hoofdmacht in de seizoenen 2013/14 en 2014/15. Afgelopen seizoen deed trainer Peter Bosz geen beroep op Serero, die zijn conditie op peil hield bij het tweede team.