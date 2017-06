Maak de borsten maar nat in Senran Kagura Pheno 14-06-2017 08:07 print

XSEED Games heeft de E3 2017-trailer voor Senran Kagura: Peach Beach Splash uitgebracht. Dit is de eerste Engelstalige blik op de nogal rijkbedeelde dames die een waterpistolengevecht houden.

In singleplayer maak je je keuze uit meer dan dertig meiden om een team van vijf te maken. Voordat ze elkaar gaan nat spuiten geef je ze wapens, vaardigheden en attribuutkaarten. Deze kaarten zorgen voor wat strategie tijdens het spuiten. Ze geven bonussen zoals betere wapen-statistieken, unieke vaardigheden of op te roepen dieren. Er zijn meer dan 800 kaarten beschikbaar, waarvan je er per match maar zes skill-kaarten en drie pet-kaarten mag meenemen. Het online gaan uitvechten kan ook met team- en survivalmodi.



Senran Kagura: Peach Beach Splash komt ergens deze zomer uit op PlayStation 4.