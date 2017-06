In natuurgebied de Maashorst, nabij Uden, zijn begin mei en begin juni vijf 5 wisentkalfjes geboren. Het zijn de eerste wisenten die geboren zijn in dit Brabantse natuurgebied. De wisenten werden in maart 2016 uitgezet. Met de kalfjes erbij zijn er nu vijftien wisenten. Dat meldt Nature Today zondag.

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent, ook wel bekend als de Europese bizon, in 1927 uit het wild en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. In het Kraansvlak, een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, leven sinds april 2007 wisenten. Hier zijn eind mei ook twee wisenten geboren.

Ook op de Veluwe zijn de grote grazers te vinden. Daar lopen drie wisenten. Wereldwijd zijn er inmiddels weer zo'n 6000 wisenten, het merendeel leeft in Oost-Europa.



Zeven wisentkalfjes in het wild geboren (Foto: ANP)