Mannenwedstrijden vervangen door vrouwenwedstrijden op Olympische Spelen heywoodu 10-06-2017 10:15 print

De wijzigingen aan het programma voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo hebben onder sportfans tot flink wat protest geleid. Naast eerder genoemde zaken als nóg meer zwemafstanden en allerlei gemengde onderdelen, heeft het IOC ook besloten om diverse mannenwedstrijden te vervangen door, vaak minder competitieve, vrouwenwedstrijden, om het aantal onderdelen voor mannen en vrouwen zoveel mogelijk gelijk te trekken.

We beginnen bij het boksen. Dat bestond in Rio vorig jaar nog uit tien gewichtsklassen bij de mannen en drie bij de vrouwen. Vrouwenboksen staat sinds 2012 op het olympisch programma en er is nog geen heel groot aantal toppers, waardoor het hebben van drie klassen vooralsnog prima leek. Daar komen er nu twee bij, maar wel ten koste van twee gewichtsklassen bij de mannen.

Welke gewichten geschrapt worden is nog niet bekend, maar vooral klassen als 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg en 75kg lijken het moeilijk te krijgen, aangezien die gewichten dicht op elkaar zitten en het schrappen mogelijk minder effect zal hebben. De vrouwen kwamen in Rio uit in de klassen tot 51, 60 en 75 kilogram en daar komen de klassen tot 57 en 69 kilogram bij.

De grootste kritiek komt uit het kanoën en dan vooral het slalomkanoën. De competitieve C2 bij de mannen, een van de absolute toponderdelen in de hele Slowaakse sport, wordt vervangen door de C1 bij de vrouwen. Dat is over het algemeen een stuk minder competitief: de Britse dames domineren de World Cup en de jonge Australische Jessica Fox is al drie keer op rij wereldkampioene geworden. In Rio pakte ze overigens olympisch brons in de K1 - een kayak in plaats van kano.

Ook het vlakwaterkanoën levert twee onderdelen bij de mannen in: de C1 en K2, beiden over 200 meter. Dat is voor één man bijzonder zuur. De Iraniër Adel Mojallali was afgelopen maand na bijna een jaar klaar met het uitstippelen van een plan voor de komende vier jaar, wat moest leiden tot een olympische medaille in de C1 over 200 meter. De C1 over 200 en C2 over 500 meter bij de vrouwen komen voor de twee onderdelen in de plaats.

Het roeien gaat van acht naar zeven mannenonderdelen, ten koste van de lichte dubbeltwee. Dat is balen voor Ierland, want in Rio wonnen de broertjes O'Donovan op dat onderdeel zilver, een van de twee Ierse medailles in Rio. De vier-zonder bij de vrouwen komt er voor in de plaats. Dat leverde op de afgelopen WK's opvallend genoeg telkens een andere winnaar op, maar van enige spanning was eigenlijk nooit sprake: de wedstrijden worden vaak met groot verschil beslist.

Zoals eerder al bekend was levert ook het schieten drie mannenonderdelen in, die doorgaans bol staan van de spanning. Onder meer de schitterende double trap gaat eraan, allemaal ten faveure van drie gemengde wedstrijden: gemengd trap, gemengd 10 meter luchtgeweer en gemengd 10 meter luchtpistool. In het zeilen blijven de wijzigingen beperkt: de al gemengde Nacra 17-boot wordt vervangen door de eveneens gemengde Foiling Nacra-17, ongeveer dezelfde boot, maar met kleine vleugeltjes onder water die de snelheid verhogen.