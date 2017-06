FOK! Wat een weer: wisselvallig

In juni dondergevaar, dan is het een vruchtbaar jaar.

Goedemorgen!

Gisteren was het een wisselvallige dag met veel wind. De wind is de afgelopen avond en nacht gelukkig afgenomen. Vannacht is er vooral in het westen en noorden nog wat regen gevallen en die regen verplaatst zich vandaag naar het noordoosten. Van het zuiden uit breekt de zon dan af en toe door. Later in de avond neemt dan de buienkans vanuit het zuidwesten weer toe. De temperatuur is wel hoger dan de afgelopen dagen, van 19 op de wadden tot lokaal 25 in het binnenland. De komende dagen blijft het wisselvallig en vooral op zondag zou het aardig warm kunnen worden.

Fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:20 Zon onder: 21:57 Zonkracht: 6/3





Wikiweetjes van vandaag 1783 In de vulkaan Laki, op IJsland, begint een uitbarsting die acht maanden zal duren, en die meer dan negenduizend mensen het leven kost. Ook is dit het begin van een zevenjarige hongersnood. 1937 Wereldpremière van de Carmina Burana van Carl Orff in de Alte Oper in Frankfurt am Main. 1972 In Vietnam maakt fotograaf Nick Ut de beroemde foto van het meisje Kim Phuc dat na een napalmbombardement gillend wegrent. 1986 Kurt Waldheim wint de tweede ronde van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, ondanks onthullingen over zijn oorlogsverleden. 2004 Eerste zonnetransit van de planeet Venus sinds 1882, de volgende was op 6 juni 2012.



Een spreng in Apeldoorn (Foto: Disbatch)

