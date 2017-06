Dissidia Final Fantasy NT aangekondigd voor PS4 Pheno 07-06-2017 15:42 print

Square Enix maakt vandaag bekend dat Dissidia Final Fantasy NT begin 2018 in Europa en Noord-Amerika uitkomt op PlayStation 4.

Deze teamgebaseerde brawler is ontwikkeld in samenwerking met studio Team Ninja van Koei Tecmo, welbekend van Dead or Alive en Ninja Gaiden. In Dissidia staan bekende helden en schurken uit de Final Fantasy-franchise tegenover elkaar in teamgevechten.

Spelers kunnen kiezen uit ruim twintig personages en bekende summons, inclusief Ifrit, Shiva en Odin, voor strategische 3-vs-3-gevechten die zowel online als offline gevoerd kunnen worden. De game brengt ook het 'bravery combat system' uit eerdere Dissidia-games terug. Meer informatie over de gameplay van Dissidia Final Fantasy NT wordt er tijdens een E3-panel gegeven. Woensdag 14 juni om 00:15 uur kun je afstemmen op het panel in het E3 Coliseum met Producer Ichiro Hazama, Director Takeo Kujiraoka, Justin Wong van Echo Fox en K-Brad.