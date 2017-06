Rookvrije sigaret Philip Morris naar Nederland Danny 07-06-2017 11:39 print

Tabaksgigant Philip Morris heeft woensdag in Amsterdam een speciale winkel geopend voor de verkoop van zijn rookvrije sigaret IQOS. Die verhit tabak, maar verbrandt het niet. Daardoor is de nieuwe sigaret volgens de fabrikant veel minder schadelijk dan normale sigaretten. Ook is er geen sprake meer van meeroken door derden waardoor mensen die roken anderen niet langer tot last zouden zijn. De uitgeademde rook zou geen stoffen bevatten en ook geeft de sigaret geen geur af.

IQOS werd al in diverse andere landen op de markt gebracht, maar nog niet in Nederland. Philip Morris zal de elektronische technologie ook gaan aanbieden in andere tabakszaken in Amsterdam en stapsgewijs ook in de rest van Nederland.

Over wat nu precies de effecten zijn van IQOS is nog geen duidelijk antwoord te geven. Voorstanders van dit soort producten vinden dat verstokte rokers ze beter kunnen gebruiken dan gewone sigaretten. Tegenstanders vrezen onder meer dat niet-rokers hierdoor mogelijk ook een trekje gaan nemen vanwege het imago dat ze minder schadelijk zijn.

Momenteel is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op verzoek van de overheid nog bezig allerlei onderzoeken over IQOS kritisch te beoordelen. De uitkomsten daarvan worden dit najaar verwacht.

Alternatieve rookproducten winnen steeds meer aan belang voor de tabaksindustrie, terwijl de verkoop van normale sigaretten terugloopt. De topman van Philip Morris, André Calantzopoulos, voorspelde eerder zelfs dat IQOS op termijn het einde zal betekenen van de traditionele sigaret.

Philip Morris wil diverse stoffen die nodig zijn voor IQOS overigens in Nederland gaan maken. Een jaar geleden kondigde het bedrijf aan een deel van de lege fabrieksruimte in Bergen op Zoom opnieuw in gebruik te nemen. Dat is op hetzelfde terrein waar de fabrikant tot 2014 nog een grote fabriek voor sigarettenproductie had.