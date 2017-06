'Terrorist Manchester overlegde in Libië met IS'

'Terrorist Manchester overlegde in LibiŽ met IS' YokiKater 04-06-2017 10:58 print

Salman Abedi, de terrorist die op 22 mei de aanslag in Manchester pleegde, heeft eerder vorige maand in Libië overleg gepleegd met vertegenwoordigers van Islamitische Staat. Deze IS-leden maken deel uit van een eenheid die kan worden gelinkt aan de aanslag in november 2015 in Parijs.

Dat schrijft The New York Times. De Amerikaanse krant baseert zich op bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

De precieze inhoud van het overleg in het Noord-Afrikaanse land is onbekend, zo staat in het artikel. De mogelijkheid dat Abedi door IS is aangestuurd, bewijst volgens The New York Times dat de terroristen ondanks gebiedsverlies in het Midden-Oosten in staat zijn de aanslagen in Europa voort te zetten.

Abedi zou zowel de hoofdstad Tripoli als de kustplaats Sabratha hebben bezocht. De 22-jarige terrorist blies zichzelf op te midden van bezoekers van een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Daardoor kwamen 22 mensen om het leven. Abedi was geboren in Manchester uit Libische ouders.



'Salman Abedi overlegde in Libië met IS' (Foto: ANP)