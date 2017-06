Nog geen WK-ticket Nederlandse volleybalsters

De Nederlandse volleybalsters hebben zich niet direct kunnen plaatsten voor het WK 2018 in Japan. Oranje verloor in Baku met 3-0 (30-28, 25-22, 25-13) van gastland Azerbeidzjan. In Augustus krijgt de ploeg van Jamie Morrison nog een herkansing om zich te plaatsen voor het WK.

Net zoals op de Europese spelen van 2015, was de ploeg van Azerbeidzjan te sterk voor Nederland. Ook toen werd er met 3-0 verloren.

In eerste set begon Oranje nog goed aan de wedstrijd. Nederland kwam op een 17-9 voorsprong en liet ook zeven setpunten onbenut, waarna Azerbeidzjan bij het eerste setpunt wel toesloeg.

In de tweede set ging het gelijk tot aan een 15-15 stand. Daarna liepen de dames van Azerbeidzjan snel uit en ook bij het eerste setpunt in set twee was het meteen raak. In set drie kwam Nederland helemaal niet meer aan te pas. Oranje keek al snel tegen een grote achterstand aan. Waar Azerbeidzjan in de eerste set de achterstand kon ombuigen naar setwinst, lukte het de Nederlandse dames niet.