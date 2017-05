Wereld geschokt door aanslag Manchester

Verscheidene Europese regeringsleiders hebben dinsdag met verslagenheid gereageerd op de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester. Bondskanselier Angela Merkel liet weten dat Duitsland schouder aan schouder staat met het Verenigd Koninkrijk. "Deze terroristische aanval sterkt ons alleen maar om samen met onze vrienden in het Verenigd Koninkrijk de strijd aan te gaan tegen diegenen die overgaan tot zulke verachtelijke daden."

Ook de kersverse Franse leider Emmanuel Macron benadrukte vol afschuw en ontzetting hoe belangrijk de strijd tegen terrorisme blijkt te zijn. "Frankrijk is in rouw."

President Donald Trump van de Verenigde Staten liet vanuit Betlehem in hardere bewoordingen van zich horen. "Deze kwaadaardige ideologie moet uitgeroeid worden. Bovendien zijn de mensen die hier achter zitten losers. Ik weiger ze monsters te noemen, want die term vinden ze nog leuk ook."

Iran veroordeelde de aanslag eveneens. "Terrorisme kan alleen maar gestopt worden als er allesomvattende maatregelen worden genomen. Er kan niet meer met twee maten worden gemeten", aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast betuigden onder anderen de Russische president Vladimir Poetin, de Spaanse premier Mariano Rajoy, de Griekse premier Alexis Tsipras en de Italiaanse premier Paolo Gentiloni hun medeleven.

Vlaggen halfstok

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vernam het nieuws over de ,,brute aanval met grote droefheid en diepe schok'', schrijft hij in een verklaring. "Vandaag rouwen we samen met het Britse volk. Morgen zullen we zij aan zij met jullie vechten tegen degenen die onze manier van leven willen vernietigen.'' De vlaggen bij het commissiegebouw in Brussel hangen halfstok.

EU-president Donald Tusk liet via Twitter weten dat hij met zijn hart in Manchester is. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers.'' Tal van EU-commissarissen reageerden geschokt. Onder hen de Brit Julian King (Veiligheid), die solidariteit uitsprak met de slachtoffers van de terroristische aanslag.

De gedachten van NAVO-chef Jens Stoltenberg gaan uit naar allen die zijn getroffen door de "barbaarse'' aanslag. "De NAVO staat naast het Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen terrorisme.''

Reacties uit Nederland

Koning Willem-Alexander vindt de aanslag huiveringwekkend. "De huiveringwekkende aanslag in Manchester die zoveel jonge slachtoffers heeft geëist, heeft ons diep geraakt'', aldus de koning namens koningin Máxima in een verklaring die dinsdagochtend is uitgegeven. "Wij leven intens mee met alle ouders die het verschrikkelijke nieuws hebben gekregen dat hun kind is omgekomen en met alle familieleden en vrienden die nu in rouw gedompeld zijn. Ook allen die in angstige onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren zijn in onze gedachten.''

"Stil van weer een verschrikkelijke aanslag. Mijn gedachten zijn bij slachtoffers en nabestaanden'', zei D66-leider Alexander Pechtold.

PvdA-leider Lodewijk Asscher: "Kinderen, tieners. Bij een concert. Moord. Een zieke en barbaarse aanslag. Gedachten gaan uit naar slachtoffers en nabestaanden''.

Sybrand Buma (CDA): "Verschrikkelijk nieuws over aanslag in Manchester. Mijn medeleven en gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden.''

Ook Emile Roemer (SP) reageerde ontdaan: "Van een lafheid die geen grenzen kent. Een concertzaal vol jonge mensen. Wat een drama. Nederland leeft mee''.



Regeringsleiders ontdaan door aanslag concert (Foto: ANP)