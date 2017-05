Martin Garrix is met zijn 21 jaar de jongste op de lijst van jonge miljonairs van tijdschrift Quote. De dj staat dit jaar op 39 met een geschat vermogen van 14 miljoen euro.

Garrix is niet de enige dj die in de lijst staan. Zijn collega's Hardwell en Afrojack doen het nog net even beter met allebei 16 miljoen euro.

Doutzen Kroes is volgens Quote de rijkste jonge BN'er. Het model zou 24 miljoen euro op haar bankrekening hebben staan. Ze is naast model Lara Stone, presentatrice Sylvie Meis en ontwerpster Marieke Meulendijks een van de vier vrouwen in de top 100.

Jan Smit, Simon Keizer en Nick Schilder hebben ook een plekje verworven in de lijst. Nick en Simon hebben beiden een geschat vermogen van 7 miljoen euro, terwijl hun vriend Jan op 13 miljoen zou staan.



Martin Garrix jongste op rijkenlijst Quote (Foto: BuzzE)