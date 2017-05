Een recordaantal van ruim 26.500 vwo'ers hebben donderdag geklaagd over het examen Nederlands, maakte het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) bekend.

Scholieren klagen vooral over de lengte van het "horrorexamen". Doordat het examen voor het grootste deel bestaat uit open vragen met een maximumaantal woorden zijn leerlingen veel tijd kwijt aan het tellen of wegstrepen van woorden. Het LAKS verwacht dat het aantal klachten over Nederlands verder toeneemt.

Het vorige record was 26.104 klachten, over het havo-examen Engels vorig jaar.



Recordaantal klachten over 'horrorexamen' (Foto: ANP)