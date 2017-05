Maradona en Konami zijn weer vrienden PoeHao 10-05-2017 00:26 print

Een maand geleden lieten we jullie weten dan Diego Marodona een rechtszaak was begonnen tegen Konami omdat zijn beeltenis zonder toestemming is gebruikt in Pro Evolution Soccer 2017. Konami besloot Maradona uiteindelijk af te kopen met een onbekend bedrag.



Hoe hoog dit bedrag was is niet bekendgemaakt, maar het moet wel een hele mooie som zijn geweest. Maradona is nu namelijk de officiële ambassadeur van Pro Evolution Soccer tot het jaar 2020. Hij wordt ook het gezicht van de komende drie promotiecampagnes van de game. Maradona heeft gezegd een gedeelte van het geld te besteden aan het verbeteren van voetbalvelden in de arme gedeelten van Argentinië.