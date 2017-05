Zes uitblinkende teams van wetenschappers krijgen ieder bijna 19 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs voor hun veelbelovende werk. De helft van de prijswinnaars doet onderzoek in de geneeskunde of levenswetenschappen, maar er zijn ditmaal ook classici en sociologen onderscheiden.

De zogeheten Zwaartekrachtpremies werden voor het laatst in 2013 toegekend. Toen vielen alleen mannen in de prijzen, veelal bètawetenschappers bovendien. Nu zijn vier van de zes teamleiders vrouw, onder wie een classica die innovatie bij de oude Grieken en Romeinen onderzoekt. Ook het onderzoek van een Groningse socioloog naar samenwerkingsverbanden die tegen een stootje kunnen is uitgekozen.

Ook onderzoeksteams die zich buigen over geneeskunde door 'zelfherstel', de vervaardiging van miniatuurorganen en de bouw van een kunstmatige biologische cel kunnen 18,8 miljoen euro tegemoet zien. Dat geldt ook, ten slotte, voor een team dat software voor quantumcomputers wil gaan ontwikkelen.



Miljoenen voor doorbraakonderzoek (Foto: ANP)