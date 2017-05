Noord-Korea beschuldigt de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ervan een complot met Zuid-Korea te hebben gesmeed om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden met een biologisch wapen. Dat blijkt uit een verklaring die het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea vrijdag naar buiten bracht.

"De laaghartige poging van 's werelds grootste imperialisten samen met de terroristen uit het zuiden om het superieure leiderschap van de volksrepubliek te ondermijnen, zijn op een mislukking uitgelopen en zullen grote gevolgen hebben", zo valt te lezen in de verklaring van Noord-Korea. De VS en Zuid-Korea hebben niet gereageerd op de beschuldiging.

Volgens Noord-Korea zou er een plan zijn gesmeed om een met 40.000 dollar omgekochte persoon met de naam Kim, die werkte bij de geheime dienst van Noord-Korea, een aanslag te laten plegen. Dat had moeten gebeuren bij de jaarlijkse militaire parade die vorige maand plaatsvond in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Het communiqué suggereert dat Noord-Korea de vermeende aanslagpleger heeft opgepakt, maar over het lot van de man is niets bekendgemaakt.



Noord-Korea beschuldigt VS van moordpoging (Foto: ANP)