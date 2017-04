Soepelere regels in Duitse cockpits

Duitse luchtvaartmaatschappijen versoepelen de voorschriften die waren verscherpt na het neerstorten van een toestel van Germanwings door toedoen van de copiloot. De regel dat altijd twee personen in de cockpit moeten zijn, wordt geschrapt.

Volgens de organisatie voor luchtverkeer (BDL) heeft evaluatie van de regels aangetoond dat de tweepersonenregeling "geen veiligheidsvoordeel" geeft. Door het vaker openen van de cockpitdeur ontstonden juist meer risico's, aldus de organisatie.

De geestelijk zieke copiloot Andreas Lubitz liet in maart 2015 opzettelijk een toestel neerstorten in de Franse Alpen waardoor 150 mensen om het leven kwamen. Onderzoekers gaan er vanuit dat de copiloot de gezagvoerder had buitengesloten.



Soepeler regels in Duitse cockpits (Foto: ANP)