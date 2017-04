Prey demo voor consoles

Het eerste uur van Prey kun je alvast spelen op PlayStation 4 en Xbox One. Je kan als Morgan Yu op het ruimtestation Talos I zijn eerste werkdag beleven. Pc-gamers kunnen nog even naar de stream kijken van twee weken terug om de sfeer te proeven.

Prey neemt 13,7 GB in beslag op de PlayStation 4 en slechts 13,1 op de Xbox One. Er zijn helaas geen achievements of trophies te behalen. Aan het eind van de demo kun je gewoon doorgaan met het verkennen van het ruimtestation. Je wordt dus niet bruusk uit de game gegooid. Prey komt op 5 mei uit voor pc (Windows), PlayStation 4 en Xbox One.