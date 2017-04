'Karma is een bitch'

Een overvaller die dacht een pizzeria in Rotterdam te overvallen afgelopen vrijdag, kreeg lik op stuk. Op het moment dat hij zijn overval pleegde, kwamen er nog twee andere mannen de zaak binnenwandelen. Deze twee bedreigden de gasten en de overvaller om er vervolgens vandoor te gaan met een nog onbekend geldbedrag.

De eerste overvaller bleef echter niet met lege handen achter: hij wist de hand te leggen op kostbare eigendommen van het personeel. Het is niet bekend of de drie overvallers iets met elkaar te maken hebben. De enige overeenkomst is dat ze alledrie een donker trainingspak droegen.