O'Sullivan, Ding en Higgins naar kwartfinale op WK snooker 22-04-2017

Ding Junhui heeft de kwartfinale van het wereldkampioenschap in Sheffield bereikt. De Chinees was in de tweede ronde te sterk voor zijn landgenoot met 13-12. Ding komt in de kwartfinale Ronnie O’Sullivan tegen. De vijfvoudig wereldkampioen won met 13-7 van Shaun Murphy.

Ding had vrijdag in de eerste sessie een 6-2 voorsprong opgebouwd en stond na de tweede nog 9-7 voor. Met breaks van 58, 98 en 61 boog Liang de achterstand om in een 9-10 voorsprong voorsprong. Daarna pakte allebei een frame, waardoor Liang één frame verwijderd was van de overwinning. Ding won toch nog de partij met breaks van 132 en 70.

In de kwartfinale komt de nummer vier van de wereld O’Sullivan tegen. De Engelsman won met 13-7 van Murphy. De vijfvoudig wereldkampioen had na twee sessies al een mooie voorsprong op zijn landgenoot en maakte het in de slotsessie snel af met breaks van 55, 67 en 111.

John Higgins heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinale. De voormalig wereldkampioen uit Schotland won met 13-9 van Mark Allen. Higgins treft in de kwartfinale Kyren Wilson die vrijdag al won van Stuart Bingham met 13-10.