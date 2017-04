CL: Monaco bereikt ten koste van Dortmund halve eindstrijd Redactie 20-04-2017 00:24 print

AS Monaco is ten koste van Borussia Dortmund doorgedrongen tot de halve finale van de Champions League. Het werd 3-1 voor de Monegasken. Eerder wonnen ze al met 2-3 in Duitsland.

Onder het toeziend oog van Marc Bartra, die op de tribune zat, startten Die Borussen aan hun missie om de nederlaag van vorige week ongedaan te krijgen. Het zou een welkom cadeau zijn geweest voor Thomas Tuchel, die aan het roer stond van zijn honderdste wedstrijd bij Dortmund als coach.

Na een slimme loopactie van Benjamin Mendy, vuurde de linksback een schot op het doel van de Duitsers. Roman Bürki had moeite om de inzet te stoppen, waardoor de bal weer terug het veld in stuiterde.

Mbappé-moment

De ‘nieuwe Thierry Henry’ Kylian Mbappé dankte vriendelijk voor de geboden kans. Het toptalent prikte zonder pardon de rebound achter de Dortmund-goalie. En Monaco bleef vervolgens de sterkere equipe in het eigen Stade Louis II. Het thuispubliek was uitzinnig van vreugde toen Radamel Falcao na bijna twintig minuten op de klok zorgde voor de tweede Monaco-goal. Na een uitstekende voorzet van de linkerkant, wist de Colombiaan feilloos raak te koppen.

Dortmund komt terug

De Duitsers leken aangeslagen en murw gebeukt, evenals in de thuiswedstrijd in Dortmund een week eerder. Begrijpelijk gezien de mentale opdoffer die men had gekregen door de aanslag op de spelersbus. Bij Die Borussen ontbrak het vooral aan scherpte in de eindpassing.

In het tweede bedrijf leek de geel-zwarte formatie uit een ander vaatje te tappen. Men begon elkaar beter te vinden en kwam via Marco Reus terug tot 2-1. Kort daarop kregen Touré en Mbappé de mogelijkheden om het duel te beslissen, maar stond Bürki in de weg.

Beslissing Monaco

Ondanks de goede start na de thee, tikte de tijd weg in het nadeel van Dortmund, terwijl Monaco controle leek te hebben. Invaller Valère Germain gooide in de slotfase het duel op slot, waardoor de Monegasken zich plaatsten voor de halve finale van de Champions League.