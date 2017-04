NieR: Automata DLC zet 2B in lingerie PoeHao 18-04-2017 02:43 print

Square Enix heeft de eerste beelden vrijgegeven van de 3C3C1D119440927 DLC voor NieR: Automata. Erg leuk en authentiek zo’n naam voor DLC, maar wel lastig uitspreken. Je krijgt een Colosseum waar je kan vechten voor prijzen, kleding en cosmetische veranderingen.

Terwijl je in de arena aan het vechten bent kun je geen items gebruiken. Dit maakt de gevechten moeilijker, maar de beloning is des te mooier. Eén van de pakjes die je kunt verdienen is de outfit die Kaine droeg in de eerste NieR. Er zijn inieder geval ook nog een jongens-kostuum voor 9S en een A2-destroyer outfit te verdienen. In bovenstaand filmpje zie je dat je ook je haarkleur kan wijzigen als prijs voor winst in de arena.

Het is mogelijk om onder andere tegen de president van Square Enix Yosuke Matsuda en de president van Platinum Games Kenichi Sato te vechten. Bizar, maar waar. Je krijgt dan ook de waarschuwing dat het gevecht je gevoel man immersie kan aantasten. Weet waar je aan begint. De releasedatum voor 3C3C1D119440927 DLC in Japan is 2 mei, maar er is nog geen datum voor het Westen bekend.