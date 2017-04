Paaspop in de Brabantse plaats Schijndel heeft dit weekend een recordaantal van 75.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 10.000 meer vergeleken met vorig jaar, heeft de organisatie zondag laten weten.

Het driedaagse evenement geldt als de officieuze opening van het Nederlandse festivalseizoen. In totaal waren er dit jaar 220 acts, verdeeld over zestien podia en terreinen. Ook op het culinaire vlak was er genoeg keuze. In totaal stonden er 42 foodtrucks op het festivalterrein. Op het programma stonden onder meer Kensington, Anouk, UB40, De Staat, Hans Teeuwen en Doe Maar.

Op de festivalcamping verbleven dit weekend zo'n 14.000 mensen. Volgens de organisatie heeft Paaspop zichzelf "opnieuw op alle fronten" overtroffen.



Paaspop trekt recordaantal festivalgangers (Foto: BuzzE)