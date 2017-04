Vier verdachten homomishandeling melden zich

Vier verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling van twee homo's in Arnhem zondagochtend hebben zich gemeld bij de politie. Het gaat om drie jongens van zestien jaar en een jongen van veertien uit Arnhem, zei een woordvoerder van de politie maandag. Of het gaat om Marokkanen meldt de politie uiteraard niet.

De jongens hadden zich zondagavond laat al gemeld. Al eerder die avond had de politie een veertienjarige jongen uit Arnhem aangehouden en een twintigjarige man uit Gennep. In totaal zitten nu zes mensen vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De twee slachtoffers van 31 en 35 jaar liepen in de nacht van zaterdag op zondag hand in hand over de Nelson Mandelabrug toen ze werden uitgescholden door een groepje passerende Marokkaanse jongeren. Het stel werd vervolgens mishandeld. Een van de slachtoffers werd geslagen met een betonschaar in zijn gezicht en verloor daardoor meerdere tanden en liep een forse scheur in zijn lip op.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook wordt nog gezocht naar camerabeelden.

Om 4 uur s'nachts met een betonschaar rond lopen is blijkbaar geen reden tot verbazing https://t.co/4iGy2Q1iox — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) 2 april 2017