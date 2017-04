Polsstokhoogspringtiener zet wereldprestatie neer

De Zweeds-Amerikaanse polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft weer eens van zich doen spreken. De pas sinds eind november 17-jarige Duplantis sprong tijdens de Texas Relays in de VS, waar hij woonachtig is, over 5,90 meter. Voor wie niet bekend is met de hoogten in het polsstokhoogspringen: neem het van ons aan, dat is een wereldprestatie.

Dat Duplantis een groot talent is, is al jaren duidelijk. Zo heeft hij de wereldrecords op zijn naam staan voor 7, 8, 9, 10, 11 en 12-jarigen en dit jaar voegde hij daar het record voor 17-jarigen al aan toe. Hij sprong in maart over 5,82 meter, maar daar bleef het dit keer niet bij. De tiener vloog zaterdag al over 5,80 meter en ging niet veel later zelfs over 5,90 meter.

Ter illustratie: sinds 2001 is geen enkele wereldtitel, bij de senioren welteverstaan, gewonnen met een grotere hoogte dan 5,90 meter. In het huidige millenium hebben welgeteld 21 mensen hoger gesprongen dan Duplantis nu op zijn 17e al gedaan heeft, waarvan maar iets meer dan de helft in de laatste tien jaar. Met zijn sprong nam Duplantis overigens ook het nationale record van Zweden over, bij de senioren.

Atletiekstatisticus Jon Mulkeen zette op Twitter wat feitjes op een rijtje, zoals de leeftijd waarop bekende grootheden in het polsstokhoogspringen de 5,90 meter voor het eerst sprongen. Sergey Bubka deed dat bijvoorbeeld op zijn 21e, terwijl de grote man van de laatste jaren, Renaud Lavillenie, dat 'pas' op zijn 22e deed. Ook olympisch kampioen Thiago Braz was 21 toen hij het voor het eerst voor elkaar kreeg. Duplantis, die aan het eind van het jaar pas 18 wordt, heeft het nu dus al gehaald, terwijl het outdoorseizoen nog nauwelijks goed begonnen is.

Age when first cleared 5.90m in PV Bubka: 21

Lavillenie: 22

Hooker: 23

Tarasov: 21

Braz: 21

Walker: 23

Markov: 22

Barber: 20 Duplantis: 17 — Jon Mulkeen (@Statman_Jon) April 1, 2017