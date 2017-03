Uitslaande brand in voormalig restaurant Axel Redactie 30-03-2017 04:40 print

In het pand van het voormalige restaurant Zomerlust in het Zeeuwse Axel woedt een uitslaande brand. Dat meldt de brandweer, die met twee voertuigen ter plaatse is. Een derde blusvoertuig, de watertankwagen en de hoogwerker zijn onderweg. Het restaurant was al sinds december niet meer in gebruik. Het pand zou binnenkort gesloopt worden om plaats te maken voor zes villa's.



Uitslaande brand in voormalig restaurant Axel (Foto: ANP)