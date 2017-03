'Noodlijdend FIFA wil salarissen flink verhogen'

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het financieel niet makkelijk, want men stevent af op een verlies van honderden miljoenen dollars.

Een dergelijke slechte trend omdraaien is natuurlijk hard werk en dus zit er maar één ding op: de salarissen van de topmannen van de FIFA moeten flink omhoog. Althans, dat lijkt de bedoeling van de bond.

Bij de komende vergadering is een van de hoofdpunten van gesprek het salarisstrookje van leden van de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de bond. De bedoeling is dat hun salaris met vijftig procent omhoog gaat. Van drie ton zouden ze in één klap naar 450 duizend dollar moeten gaan, een dikke vier ton in euro's.

In 2014 werden de salarissen ook al eens stevig opgeschroefd, van twee naar drie ton (in dollars). Dat heeft vreemd genoeg niet geholpen om de boel uit het financiële slop te trekken, maar een tweede stevige verhoging zou daar zomaar wél bij kunnen helpen, zo lijkt een ieder in de FIFA Council te denken.