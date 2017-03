NBA: Piepjonge Devin Booker scoort 70 punten PippenScottie 25-03-2017 08:03 print

De Phoenix Suns staan vrijwel onderaan in de NBA. Toch hebben de fans van de Suns alle reden om optimistisch te zijn. Hun ploeg bestaat grotendeels uit zeer jonge spelers en ze hebben in Devin Booker één van de grootste talenten in de NBA in handen. De twintigjarige guard wordt regelmatig vergeleken met Kobe Bryant en afgelopen nacht tegen de Boston Celtics bewees hij waarom. In een met 130-120 verloren wedstrijd scoorde Booker liefst 70 punten.

Devin Booker bevindt zich hiermee in een illuster NBA-gezelschap. Alleen Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Elgin Baylor, David Thompson en David Robinson wisten ooit 70 punten in één wedstrijd te maken. Bryant was tevens de laatste speler die dit lukte. In 2006 scoorde hij in een historische wedstrijd tegen de Toronto Raptors 81 punten.

Booker is met zijn twintig jaar ook met afstand de jongste speler die voor dit puntentotaal wist te zorgen.

Devin Booker speelde tegen de Celtics praktisch de hele wedstrijd. Hij dreef de tegenstander tot wanhoop door regelmatig de basket op te zoeken, waarbij hij alleen door een persoonlijke fout kon worden afgestopt. Hij mocht 26 vrije worpen nemen, waarvan hij er 24 maakte. Booker nam 40 schoten vanuit het veld, hij maakte er 21.

Toch was het allemaal niet genoeg voor de overwinning. De Celtics leidden van begin tot eind. Bij rust stond het 66-43 en in de tweede helft was het verschil nooit kleiner dan tien punten. Vijf spelers bij de Celtics kwamen tot dubbele cijfers, aangevoerd door Isaiah Thomas, die zelf een ook niet onverdienstelijke 34 punten maakte.

Oude Celtics-fans moeten misschien terug gedacht hebben aan een play-off wedstrijd in 1986. De Celtics wonnen de wedstrijd met veel moeite, omdat bij de tegenstander een groot talent met 63 punten niet af te stoppen was. Larry Bird zei na afloop van die wedstrijd: “Ik heb God gezien, hij droeg nummer 23”. Het was Michael Jordan.

Devin Booker scoort 70 punten. Bron: YouTube

In de race om de laatste play-off plaatsen deden de Milwaukee Bucks en de Denver Nuggets uitstekende zaken. Milwaukee won een lastige thuiswedstrijd van de Atlanta Hawks met 100-97. De Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, domineerde op alle fronten en noteerde 34 punten, 13 rebounds, 5 assists, 2 steals en 3 blocks. Khris Middleton, regelmatig topscorer bij de Bucks, schoot slechts één op dertien en bleef op zes punten steken. Greg Monroe stelde met vier minuten in de slotminuut de zege veilig.

Milwaukee klom met de overwinning naar de zesde plaats in het oosten. Omdat de Chicago Bulls en de Detroit Pistons allebei verloren kan deelname aan de play-off de Bucks bijna niet meer ontgaan.

De Denver Nuggets wonnen met 117-125 van de Indiana Pacers. Hiermee houdt de ploeg een redelijke voorsprong op de Portland Trail Blazers. Nikola Jokic blijft in zijn tweede NBA-seizoen verbazen. De Serviër kwam tot 34 punten, 17 rebounds en 5 assists. Wilson Chandler en Danilo Galinari maakten respectievelijk 24 en 21 punten.

De Los Angeles Lakers eerden Shaquille O’Neal door een bronzen standbeeld van een dunkende Shaq aan Staples Center op te hangen. Voor de onthulling van het beeld waren diverse oud-ploeggenoten aanwezig. Phil Jackson, zijn oud-coach, was er. Ook Kobe Bryant, met wie hij als speler een bijzonder moeilijke relatie had, maar waarmee hij toch drie titels wist te winnen, was van de partij.

De aanwezigheid van Shaq en de andere legendes inspireerden de Lakers om weer eens een wedstrijd te winnen. Tegen de Minnesota Timberwolves werd na verlenging met 130-119 gewonnen. Jordan Clarkson speelde één van de beste wedstrijden uit zijn nog jonge carriere. Clarkson scoorde 35 punten, waarvan het gros in het vierde kwart en de verlenging kwam.

Uitslagen

Washington Wizards – Brooklyn Nets 129-108

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 105-112

Orlando Magic – Detroit Pistons 115-87

Indiana Pacers – Denver Nuggets 117-125

Boston Celtics – Phoenix Suns 130-120

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 107-117

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 100-97

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 117-107

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 130-119 (OT)

Golden State Warriors – Sacramento Kings 114-100

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 47-24 Boston Celtics 47-26 Washington Wizards 44-28 Toronto Raptors 43-29 Atlanta Hawks 37-35 Milwaukee Bucks 37-35 Indiana Pacers 36-36 Miami Heat 35-37 Chicago Bulls 34-39 Detroit Pistons 34-39 Charlotte Hornets 32-40 New York Knicks 27-45 Philadelphia 76ers 27-45 Orlando Magic 27-46 Brooklyn Nets 15-57



Western Conference